– Для нас все соперники экзотичные в последнее время. Могу сказать, что Кения по сравнению с Камеруном не имеет столько игроков в топ-чемпионатах. Но кенийцы такие же мощные и атлетичные – это отличает африканские команды.
Если брать саму игру, мне Кения при игре с мячом понравилась больше, чем Камерун. Кенийцы смотрятся более целостно и организовано. Легко точно не будет. Кто смотрит по рейтингу ФИФА – там команда даже не в первой сотне – они ошибаются, – цитирует 54-летнего специалиста "СЭ".
Сборная России и отечественные клубы отстранены от выступления в официальных международных турнирах с февраля 2022 года из-за событий на Украине.
Товарищеская игра Россия – Кения запланирована в Турции на понедельник, 16 октября. Стартовый свисток главного арбитра, представляющего Турцию, прозвучит в 19:00 по московскому времени. Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат ранее заявил, что для него матч с Россией станет историческим, ведь кенийцы впервые сыграют против европейской сборной.
12 октября команда Валерия Карпина минимально обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0 в контрольном матче, который состоялся в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Автором победного гола в ворота африканцев стал форвард московского ЦСКА Федор Чалов.
Карпин – о матче со сборной Кении: все соперники экзотичные в последнее время
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против национальной команды Кении.
Фото: РФС