– Не знаю соперника, не следил за Кенией. Это больше будет как контрольная игра с повышенной ответственностью. Играем на нейтральной территории. Не думаю, что будет много болельщиков. Не знаю, чего ожидать от этого матча. Просто игровая практика для ребят – сыграться и провести время в той обойме, в которой они сейчас находятся. Матч нашей сборной с Кенией будет больше для опыта, – цитирует Сычева "Чемпионат".
Сборная России и отечественные клубы отстранены от выступления в официальных международных турнирах с февраля 2022 года из-за событий на Украине.
Товарищеская встреча Россия – Кения запланирована в Турции на понедельник, 16 октября. Стартовый свисток главного арбитра, представляющего Турцию, прозвучит в 19:00 по мск. Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат ранее заявил, что для него матч с Россией станет историческим, ведь кенийцы впервые сыграют против европейской сборной.
12 октября команда Валерия Карпина минимально обыграла сборную Камеруна со счетом 1:0 в контрольном матче, который состоялся в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Автором победного гола в ворота африканцев стал форвард московского ЦСКА Федор Чалов.
Сычев: матч с Кенией будет больше для опыта. Контрольная игра с повышенной ответственностью
Экс-нападающий московского "Локомотива" и французского "Марселя" Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Кении.
Фото: ФК "Локомотив"