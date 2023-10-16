– Мы рады и полностью готовы к сегодняшнему матчу со сборной России. На товарищеской встрече будут кенийские и российские болельщики, а также все желающие, – цитирует Отиено Sport24.
Контрольный матч между сборными России и Кении запланирован в Турции на понедельник, 16 октября. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Ее рассудит бригада турецких арбитров. Ранее главный тренер кенийской команды Энгин Фырат признался, что для него товарищеская встреча с россиянами станет исторической. Причина такой оценки заключается в том, что сборная Кении в первый раз в истории встретится с европейской сборной.
Напомним, 12 октября команда Валерия Карпина нанесла минимальное поражение Камеруну в домашнем матче на "ВТБ Арене" в Москве. Финальный свисток зафиксировал на табло счет 1:0 в пользу россиян. Автором единственного забитого мяча стал Федор Чалов, который отличился на 40-й минуте. Отметим, что для 25-летнего москвича этот гол стал дебютным в майке национальной команды.
Генсек Федерации футбола Кении: мы рады и полностью готовы к матчу со сборной России
Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено высказался по поводу предстоящего контрольного матча против сборной России, который пройдет 16 октября в Турции.
Фото: Федерация футбола Кении