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Генсек Федерации футбола Кении: мы рады и полностью готовы к матчу со сборной России

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Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено высказался по поводу предстоящего контрольного матча против сборной России, который пройдет 16 октября в Турции.
Фото: Федерация футбола Кении
– Мы рады и полностью готовы к сегодняшнему матчу со сборной России. На товарищеской встрече будут кенийские и российские болельщики, а также все желающие, – цитирует Отиено Sport24.

Контрольный матч между сборными России и Кении запланирован в Турции на понедельник, 16 октября. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Ее рассудит бригада турецких арбитров. Ранее главный тренер кенийской команды Энгин Фырат признался, что для него товарищеская встреча с россиянами станет исторической. Причина такой оценки заключается в том, что сборная Кении в первый раз в истории встретится с европейской сборной.

Напомним, 12 октября команда Валерия Карпина нанесла минимальное поражение Камеруну в домашнем матче на "ВТБ Арене" в Москве. Финальный свисток зафиксировал на табло счет 1:0 в пользу россиян. Автором единственного забитого мяча стал Федор Чалов, который отличился на 40-й минуте. Отметим, что для 25-летнего москвича этот гол стал дебютным в майке национальной команды.


Сборная России сборная Кении Товарищеские матчи
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