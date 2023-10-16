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Билялетдинов: ждем крупной победы от Сборной России в матче с Кенией

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Экс-футболист "Эвертона" Динияр Билялетдинов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча между Россией и Кенией.
Фото: life.ru
"Это важный матч, конечно. Наверняка у команды будут определенные перестроения. Может быть, будут играть другие ребята. Хочется посмотреть на них. Ну и ждем результативности, крупной победы. Но не стоит думать, что Кения будет каким?то легким соперником", — передает слова Билялетдинова "Матч ТВ".

Россия сыграет с Кенией на турецком стадионе "Титаник Мардан". Встреча пройдет 16 октября в 19:00.

В предыдущем матче сборная России играла против Камеруна. Россияне забили единственный гол в игре. Его оформил футболист ЦСКА Федор Чалов. Ранее сборная России играла с Катаром. Матч завершился ничьей 1:1.

Динияр Билялетдинов сыграл за сборную России 46 матчей и забил 6 голов.


Сборная России сборная Кении Билялетдинов Д.
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