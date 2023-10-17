"Россия — точно топовая сборная с большим количеством молодых, но качественных футболистов. У вас много игроков из одной лиги, но все играют очень прилично. Это говорит и об уровне вашего чемпионата... Я рад сыграть с такой командой", — сказал Ондоа.
27-летний Ондоа является воспитанником "Барселоны", как и его партнёр по сборной Камеруна Андре Онана. Однако закрепиться в испанской команде спортсмен не смог и, спустя скитания через многие европейские команды, он оказался во французском клубе "Ним", выступающим в третьем по силе дивизионе.
Источник: "Спорт день за днём".
Вратарь Камеруна Ондоа: Россия — топовая сборная с большим количеством молодых, но качественных футболистов
Вратарь сборной Камеруна Фабрисе Ондоа высказался о сборной России после товарищеского матча между командами. Он завершился ничьёй — 1:1.
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