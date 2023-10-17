"Готов ли остаться в "Динамо" до конца карьеры? На данный момент да, готов. Если не будет никаких вариантов именно в Европе, то почему бы с "Динамо" не бороться за самые высокие места", — передает слова Фомина ТАСС.
В этом сезоне Фомин сыграл 12 матчей во всех турнирах. Полузащитник забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Всего за бело-голубых хавбек отыграл 117 игр.
"Динамо" находится на восьмой строчке в РПЛ. У команды Фомина 17 очков в 11 турах чемпионата России.
Фомин: я готов играть в "Динамо" до конца своей карьеры
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин заявил, что он готов провести остаток своей карьеры в московском клубе.
Фото: ФК "Динамо"