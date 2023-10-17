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Агент Николсона – о будущем нападающего: Шамар по-прежнему игрок "Спартака"

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Ненад Протега, агент нападающего "Клермона" Шамара Николсона, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
– Будущее? У него аренда на год, а после сезона и дальше все возможно. Он по-прежнему игрок "Спартака", — цитирует агента Sport24.

26-летний Шамар Николсон принадлежит московскому "Спартаку". Его действующий трудовой договор с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года. В минувшее трансферное окно форвард на правах аренды перешел в "Клермон". В нынешнем сезоне в составе французского клуба Шамар принял участие в трех матчах Лиги 1, в которых он сумел оформить одну голевую передачу.


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