"Рад дебютировать за национальную сборную. Эмоции великолепные. Давно хотел дебютировать, играть в сборной — это честь для любого игрока!" — Адамов.
23-летний Адамов в 11 матчах нынешнего сезона за "Оренбург" провёл на поле 722 минуты, не отметившись результативными действиями. Права на футболиста принадлежат "Зениту".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Адамов — о дебюте за сборную: это честь для любого игрока
Защитник сборной России Арсен Адамов прокомментировал дебют за национальную команду. Он случился в матче с Кенией (2:2).
Фото: РФС