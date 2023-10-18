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Адамов — о дебюте за сборную: это честь для любого игрока

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Защитник сборной России Арсен Адамов прокомментировал дебют за национальную команду. Он случился в матче с Кенией (2:2).
Фото: РФС
"Рад дебютировать за национальную сборную. Эмоции великолепные. Давно хотел дебютировать, играть в сборной — это честь для любого игрока!" — Адамов.

23-летний Адамов в 11 матчах нынешнего сезона за "Оренбург" провёл на поле 722 минуты, не отметившись результативными действиями. Права на футболиста принадлежат "Зениту".

Источник: "Спорт-Экспресс".


Адамов Сборная России
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