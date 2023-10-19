– Мы хотим сыграть с Россией ответный матч в Яунде. Уже ведем переговоры по организации этой товарищеской встречи, — цитирует Джунана Sport24.
Напомним, 12 октября 2023 года сборная России провела товарищеский матч против команды Камеруна. Данная встреча была проведена в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Подопечные Валерия Карпина одержали победу над африканской командой со счетом 1:0. Единственный мяч в составе нашей дружины забили нападающий московского ЦСКА Федор Чалов.
Сборная России может провести ответный товарищеский матч с командой Камеруна в Яунде
Генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан рассказал о переговорах с Российским футбольным союзом по поводу ответного товарищеского матча национальных команд.
Фото: РФС