– Сейчас спорт проходит проверку на сплочённость, честность спортивной борьбы. Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это российская этническая дискриминация, – цитирует Путина РИА Новости.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время форума "Россия — спортивная держава" объявил о проведении футбольного чемпионата "Содружество" с участием 10 команд из новых субъектов РФ. Его старт намечен на март 2024 года.
Напомним, решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года отечественные клубы и команды отстранены от выступления в официальных международных соревнованиях. Отмечалось, что международный бан российских команд останется в силе до момента окончания специальной военной операции РФ на территории Украины.
В конце сентября 2023 года исполком УЕФА принял решение о допуске юношеских сборных России до 17 лет к официальным соревнованиям. По слухам, в дальнейшем Союз европейских футбольных ассоциаций отменил свое решение под давлением ряда стран.
Путин: запрет участия в международных соревнованиях – это российская этническая дискриминация
Президент России Владимир Путин прокомментировал отстранение российских спортсменов от участия в официальных международных соревнованиях из-за событий на Украине.
Фото: сайт Правительства РФ