– Мы не сторонники делать кого-то крайним. В том сезоне Песьяков много выручал нас, а в этом что, перестал? Нельзя обвинять во всем только его – это несправедливо. Разве к полевым игрокам нет вопросов?
Еще болельщики порой, равно как и я, переживают, когда через Песьякова начинаются розыгрыши от ворот. У меня в эти моменты сердце уходит куда-то глубоко. Считаю, что все эти перепасовки у ворот – иногда с перебором, но это вопросы тренерского штаба, – цитирует Арутюнянца Sport24.
После 11-ти сыгранных туров чемпионата России сезона-2023/24 "Ростов" располагается в зоне стыковых матчей на 14-й строчке в таблице. Команда Валерия Карпина набрала 10 очков. В рамках 12-го тура Премьер-Лиги "желто-синие" на своем поле примут грозненский "Ахмат". Игра пройдет в Ростове-на-Дону в воскресенье, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск. Этот матч завершит программу тура.
34-летний Сергей Песьяков отыграл в воротах "Ростова" все 11 стартовых матчей чемпионата России, пропустив 24 гола. При этом только в одной игре голкиперу "желто-синих" удалось отстоять на ноль. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Песьякова в 700 тысяч евро. Контракт между сторонами истекает будущим летом.
Президент "Ростова": когда через Песьякова начинаются розыгрыши от ворот, у меня сердце уходит глубоко
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц оценил игру голкипера "желто-синих" Сергея Песьякова.
Фото: ФК "Ростов"