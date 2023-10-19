– Больше стараемся идти поступательно. Понятное дело, что хочется сыграть с командами РПЛ весной и постараться как минимум повторить прошлогодний результат, — передает слова Власова "Матч ТВ".
Сегодня состоялся матч пятого раунда пути регионов Кубка России по футболу, в рамках которого "Акрон" сыграл против "Шинника". Команда из Тольятти одержала победу со счетом 3:0.
Напомним, в минувшем розыгрыше Кубка России по футболу "Акрон" дошел до первого этапа финала пути регионов. При этом по ходу турнира тольяттинскому клубу удалось одолеть такие команды, как "Локомотив", "Динамо" и "Спартак".
Гендиректор "Акрона": хочется постараться повторить прошлогодний результат в Кубке России
Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов прокомментировал победу команды из Тольятти над ярославским "Шинником" в Кубке России.
Фото: ФК "Акрон"