– Египетская команда как была готова встретиться со сборной России, так всегда будет к этому готова. У нас хорошие отношения. Если поступит предложение, я поддержу проведение такого матча. Хочется, чтобы наши футбольные федерации сотрудничали. Без каких-либо задних мыслей. Мы будем очень рады провести товарищеский матч с Россией, – цитирует Субхи "РБ Спорт".
Ранее сборные Египта и России согласовали проведение товарищеского матча в Абу-Даби 16 октября, однако в итоге игра так и не состоялась. В октябре россияне провели 2 контрольных встречи против представителей Африки. 12 октября команда Валерия Карпина в Москве на стадионе "ВТБ Арена" нанесла минимальное поражение Камеруну, принимавшему участие в чемпионате мира-2022 в Катаре. Встреча закончилась со счетом 1:0. Автором гола на 40-й минуте стал форвард ЦСКА Федор Чалов.
16 октября сборная России завершила международное окно результативной ничьей в Турции против национальной команды Кении - 2:2. В составе россиян отличились форвард "Спартака" Александр Соболев и хавбек ЦСКА Иван Обляков.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ранее рассказал о ведении переговоров с потенциальными соперниками сборной России в ноябре, однако не исключил, что россияне не проведут ни одной товарищеской игры в заключительном месяце осени 2023 года.
Министр спорта Египта: мы будем очень рады провести товарищеский матч с Россией
Министр спорта Египта Ашраф Субхи заявил, что поддержит идею проведения товарищеской игры между национальной командой своей страны и сборной России.
Фото: РФС