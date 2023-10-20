– Как проходит восстановление Марио Фернандеса? И его, и Димы Васильева – хорошо. Оба занимаются индивидуально. Скоро увидим их на поле. Сначала индивидуально, потом присоединятся к команде. Это вопрос одной?двух недель. Михаил Кержаков работает в общей группе, – цитирует 47-летнего специалиста "Матч ТВ".
Напомним, Фернандес получил травму в выездной игре 10-го тура чемпионата России против "Оренбурга".
Матч 12-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и самарскими "Крыльями Советов" состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по мск. После 11-ти сыгранных туров РПЛ волжане располагаются на 2-й строчке в таблице, набрав 21 очко. "Зенит" с 20 очками замыкает тройку лидеров. Верхнюю строчку занимает "Краснодар", в активе которого 27 очков.
Отметим, что по итогам прошлого сезона "Крылья Советов" финишировали на 12-м месте в таблице РПЛ. Команде Игоря Осинькина удалось избежать участия в стыковых матчах благодаря домашней победе в заключительном туре над "Спартаком".
Семак – о восстановлении Фернандеса и Васильева: скоро увидим их на поле
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, как проходит восстановление защитника "сине-бело-голубых" Марио Фернандеса после травмы.
Фото: ФК "Зенит"