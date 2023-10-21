– В российском футболе есть проблемы с подготовкой спортивного резерва и с переходом игроков из юношеского футбола во взрослый. Есть проблемы на каждом этапе, — цитирует Дюкова "Чемпионат".
55-летний Александр Дюков входил в состав исполка Российского футбольного союза с 2014 года. В 2019 году он занял пост главы РФС. При Дюкове была создана Академия РФС, в которой стали проводиться обучения на различные футбольные специальности. Также были запущены Юношеская футбольная лига-1 и лига-2.
Дюков: в российском футболе есть проблемы с подготовкой спортивного резерва
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о проблемах, которые присутствуют в отечественном футболе.
Фото: РФС