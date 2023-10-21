"Динамо" вторые после "Зенита" по качеству состава, по длине скамейки. Поэтому они обязаны бороться за топ-3", — сказал Кобелев.
"Динамо" в 12 матчах нынешнего сезона чемпионата России набрало 18 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. В следующем туре динамовцам предстоит матч с "Уралом" дома.
Источник: "Спорт день за днём".
Кобелев: "Динамо" вторые после "Зенита" по качеству состава. Они обязаны бороться за топ-3
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев считает, что со своим составом московская команда должна бороться за место в тройке РПЛ.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков