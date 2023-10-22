"Спартак" в этом году будет бороться за 4–5-е место, максимум за третье – это я еще в начале года говорил. Но у клуба есть руководство, которое согласно с нынешним положением дел и, получается, они верят Абаскалю. Может быть, они решили играть в долгую с ним и дают полную свободу.
Но зачем он так режет команду? Я не понимаю. И Абаскалю не надо подражать Черчесову. Зачем убирать лидера команды Джикию? Даже не хочу разговаривать о Черчесове и Абаскале. Мне особо не интересно, что происходит в "Спартаке", – цитирует Канчельскиса Sport24.
22 октября "Спартак" на своем поле нанес поражение "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 в рамках 12-го тура РПЛ. В составе "красно-белых" отличились Данил Пруцев и Кристофер Мартинс. Благодаря этому результату команда Гильермо Абаскаля набрала 20 очков и поднялась на 4-е место в таблице чемпионата России. В ближайшем туре "Спартак" 28 октября в гостях сыграет с воронежским "Факелом".
Канчельскис: Абаскалю не надо подражать Черчесову. Зачем убирать лидера команды Джикию?
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис высказался по поводу работы главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Навбахор"