– К сожалению, информация правдива – у Максима разрыв связок. Ситуация неприятная, конечно. Даже не хочется сейчас говорить что-то. Скорее всего, операция будет в Германии. Существуют различные варианты, но клуб будет выбирать, где и как, – цитирует Шпинева "РБ Спорт".
Накануне пресс-служба "армейского" клуба сообщила о том, что у Максима Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. 21-летний хавбек получил травму 22 октября по ходу второго тайма матча с казанским "Рубином" (0:0) и был заменен на 77-й минуте игры.
В нынешнем сезоне он принял участие в 16 встречах в составе ЦСКА, отметившись двумя голами и результативной передачей. После ничьей с "Рубином" команда Владимира Федотова набрала 18 очков и поднялась на 5-е место в таблице РПЛ.
Агент Мухина: скорее всего, операция будет в Германии
Вадим Шпинев, агент полузащитника ЦСКА и сборной России Максима Мухина, подтвердил разрыв передней крестообразной связки колена у своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА