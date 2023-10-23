– В футболе ничего не бывает по плану, всегда происходят неожиданные моменты. Играли против сильного соперника с хорошей обороной. "Крылья Советов" три раза спас вратарь. А во втором тайме, помимо забитых трех, могли забить еще парочку. Если смотреть сухую статистику, очевидно доминирование "Зенита". Обидно было пропустить гол в добавленное время, тем более после рикошета. Но это футбол», – цитирует Медведева РИА Новости.
22 октября санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России и поднялся на 2-е место в таблице РПЛ, сократив отставание от лидирующего "Краснодара" до 5 очков за 18 туров до завершения сезона-2023/24. Дубль в составе "сине-бело-голубых" оформил бразильский легионер Вендел. Автором третьего гола хозяев стал полузащитник национальной сборной Андрей Мостовой, который недавно вернулся в строй после травмы.
Медведев – о победе "Зенита" над "Крыльями": в футболе ничего не бывает по плану
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал победу "сине-бело-голубых" в домашнем матче 12-го тура РПЛ над "Крыльями Советов" (3:1).
Фото: ФК "Зенит"