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Защитник "Динамо" Фернандес: на старте чемпионата мы предполагали, что будем в тройке сильнейших

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Защитник московского "Динамо" Роберто Фернандес высказался о текущем расположении столичного клуба в турнирной таблице чемпионата России.

Фото: "Матч ТВ"
– На старте чемпионата мы предполагали, что будем в тройке сильнейших, но сейчас мы находимся там, где есть. Будем стараться прикладывать еще больше усилий, чтобы быть более результативными, — передает слова Фернандеса Metaratings.

21 октября 2023 года московское "Динамо" в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу в гостях сыграло против столичного "Локомотива". Встреча завершилась ничейным результатом – 0:0. После того поединка бело-голубые сумели заработать 18 очков. В настоящее время они располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице. В 13-м туре РПЛ динамовцы дома сыграют с екатеринбургским "Уралом" (29 октября).


Динамо Фернандес Р
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