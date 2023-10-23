– На старте чемпионата мы предполагали, что будем в тройке сильнейших, но сейчас мы находимся там, где есть. Будем стараться прикладывать еще больше усилий, чтобы быть более результативными, — передает слова Фернандеса Metaratings.
21 октября 2023 года московское "Динамо" в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу в гостях сыграло против столичного "Локомотива". Встреча завершилась ничейным результатом – 0:0. После того поединка бело-голубые сумели заработать 18 очков. В настоящее время они располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице. В 13-м туре РПЛ динамовцы дома сыграют с екатеринбургским "Уралом" (29 октября).
Защитник "Динамо" Фернандес: на старте чемпионата мы предполагали, что будем в тройке сильнейших
Защитник московского "Динамо" Роберто Фернандес высказался о текущем расположении столичного клуба в турнирной таблице чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"