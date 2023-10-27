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Медведев: информация о серьезности травмы Марио Фернандеса не соответствует действительности

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал травму защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"
"Информация о том, что Марио Фернандес, скорее всего, не выйдет на поле до конца года не соответствует действительности", - передает слова Медведева Sport 24.

Марио Фернандес получил повреждение в первом тайме матча против "Оренбурга".

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Марио Фернандес не выйдет на поле до конца 2023 года.

Сейчас "Зенит" занимает вторую строчку в Российской Премьер-лиге. У команды Марио Фернандеса 23 очка в 12 матчах.


Зенит Марио Фернандес Медведев
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