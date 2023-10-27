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Красич: с радостью приеду на матч легенд ЦСКА и "Локо", если не будет дел

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Экс-полузащитник ЦСКА Милош Красич прокомментировал информацию о матче легенд красно-синих против бывших игроков московского "Локомотива".
Фото: ПФК ЦСКА
- Знаю про матч легенд ЦСКА и "Локомотива". Так понял, это организует РФС. Мне уже звонили, но нужно созвониться еще раз и обговорить детали. Конечно, есть вероятность, что я приеду. Посмотрим. Если не будет дел, с радостью, - передает слова Красича "Чемпионат".

Ранее стало известно, что 19 ноября 2023 года состоится ретро-матч с участием легенд московских клубов "Локомотив" и ЦСКА.

38-летний сербский правый полузащитник Милош Красич выступал за московский ЦСКА в период с июля 2004 года по август 2010 года. В составе "армейцев" Красич провел 229 матчей, в которых забил 32 гола и выполнил 34 ассистентских действия.


ЦСКА Локомотив Красич
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