- Знаю про матч легенд ЦСКА и "Локомотива". Так понял, это организует РФС. Мне уже звонили, но нужно созвониться еще раз и обговорить детали. Конечно, есть вероятность, что я приеду. Посмотрим. Если не будет дел, с радостью, - передает слова Красича "Чемпионат".
Ранее стало известно, что 19 ноября 2023 года состоится ретро-матч с участием легенд московских клубов "Локомотив" и ЦСКА.
38-летний сербский правый полузащитник Милош Красич выступал за московский ЦСКА в период с июля 2004 года по август 2010 года. В составе "армейцев" Красич провел 229 матчей, в которых забил 32 гола и выполнил 34 ассистентских действия.
Красич: с радостью приеду на матч легенд ЦСКА и "Локо", если не будет дел
Экс-полузащитник ЦСКА Милош Красич прокомментировал информацию о матче легенд красно-синих против бывших игроков московского "Локомотива".
Фото: ПФК ЦСКА