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Защитник "Спартака" Джикия может пропустить 2-3 недели из-за травмы ребра

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия выбыл из строя на 2-3 недели из-за травмы.
Фото: "Матч ТВ"
По информации источника, центральный защитник московского "Спартака" Георгий Джикия выбыл на срок от двух до трех недель из-за травмы ребра. Сообщается, что у игрока было подозрение на перелом, однако оно не подтвердилось.

Джикия не поехал с командой в Воронеж на матч 13-го тура российской Премьер-Лиги против "Факела". В ближайшее время футболисту предстоит пройти дополнительное медицинское обследование.

В этом сезоне Джикия провел за "красно-белых" девять матчей и не отличился голевыми действиями. В 5 последних турах чемпионата России защитник оставался на скамейке запасных и не выходил на футбольное поле.

Источник: Metaratings.ru


Джикия Спартак
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