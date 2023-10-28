По информации источника, центральный защитник московского "Спартака" Георгий Джикия выбыл на срок от двух до трех недель из-за травмы ребра. Сообщается, что у игрока было подозрение на перелом, однако оно не подтвердилось.
Джикия не поехал с командой в Воронеж на матч 13-го тура российской Премьер-Лиги против "Факела". В ближайшее время футболисту предстоит пройти дополнительное медицинское обследование.
В этом сезоне Джикия провел за "красно-белых" девять матчей и не отличился голевыми действиями. В 5 последних турах чемпионата России защитник оставался на скамейке запасных и не выходил на футбольное поле.
Источник: Metaratings.ru
Защитник "Спартака" Джикия может пропустить 2-3 недели из-за травмы ребра
Защитник "Спартака" Георгий Джикия выбыл из строя на 2-3 недели из-за травмы.
Фото: "Матч ТВ"