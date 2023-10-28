– Конечно, Промес и Джикия – наши ключевые игроки, и их отсутствие сказалось, но тяжело об этом говорить задним числом. Дождь – спартаковская погода, он был сегодня, но поля не было. Было тяжело показывать наш футбол. Мы перестраивались и старались играть более длинными мячами, но допускали ошибки. В такой игре "Факел" был посильнее, счет по игре, – цитирует Максименко Metaratings.
28 октября "Спартак" в меньшинстве уступил "Факелу" в выездном матче 13-го тура чемпионата России. Встреча на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже закончилась со счетом 2:0 (0:0) в пользу хозяев поля. Игру, которая проходила на испортившемся из-за ливня газоне, пропускали капитан и вице-капитан гостей Георгий Джикия и Квинси Промес по причине травм. Это поражение стало для "Спартака" четвертым подряд на выезде в РПЛ. Для "Факела" это первая победа над "красно-белыми" за 23 года - с августа 2000-го.
Оба гола воронежцы забили во втором тайме. На 71-й минуте Евгений Марков реализовал пенальти. На 83-й минуте Максим Максимов удвоил преимущество "Факела" и поставил победную точку. Отметим, что с 70-й минуты "красно-белые" играли вдесятером после удаления за вторую желтую карточку сербского защитника Срджана Бабича.
Несмотря на поражение в столице Черноземья, команда Гильермо Абаскаля с 20 очками сохранила за собой 4-ю строчку в таблице РПЛ. "Факел" набрал 15 очков и покинул опасную зону, переместившись на 12-е место.
Максименко: дождь – спартаковская погода, но сегодня поля не было
Голкипер "Спартака" Александр Максименко объяснил поражение в выездном матче 13-го тура РПЛ от воронежского "Факела" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"