"Появилась больше уверенности в том, что не вылетим из РПЛ? Да нет. Ну какая уверенность? Мы внизу турнирной таблицы, где одна команда выиграла и тут же вверх поднялась", — сказал Альшин.
"Факел" набрал 15 очков и занимает в турнирной таблице 12-е место, опережая "Ахмат" и "Оренбург", идущих в зоне стыковых матчей, на три очка. В следующем туре воронежская команда сыграет на выезде в Грозном.
Источник: "Известия".
Альшин: победа над "Спартаком" не добавила "Факелу" уверенности в сохранении места в РПЛ
Полузащитник "Факела" Ильнур Альшин не считает, что победа над "Спартаком" (2:0) добавила команде уверенности в сохранении прописки в РПЛ.
Фото: ФК "Факел"