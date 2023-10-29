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Альшин: победа над "Спартаком" не добавила "Факелу" уверенности в сохранении места в РПЛ

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Полузащитник "Факела" Ильнур Альшин не считает, что победа над "Спартаком" (2:0) добавила команде уверенности в сохранении прописки в РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
"Появилась больше уверенности в том, что не вылетим из РПЛ? Да нет. Ну какая уверенность? Мы внизу турнирной таблицы, где одна команда выиграла и тут же вверх поднялась", — сказал Альшин.

"Факел" набрал 15 очков и занимает в турнирной таблице 12-е место, опережая "Ахмат" и "Оренбург", идущих в зоне стыковых матчей, на три очка. В следующем туре воронежская команда сыграет на выезде в Грозном.

Источник: "Известия".


Факел
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