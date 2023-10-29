Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
СочиЗавершен
Динамо
0 - 0 0 0
Урал1 тайм
ЦСКА
19:30
КраснодарНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм Юнайтед
0 - 0 0 0
Эвертон2 тайм
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Лутон Таун1 тайм
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм
Брайтон
0 - 0 0 0
Фулхэм1 тайм
Манчестер Юнайтед
18:30
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
1 - 0 1 0
Осасуна2 тайм
Райо Вальекано
18:15
Реал СосьедадНе начат
Атлетик
20:30
ВаленсияНе начат
Атлетико
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
4 - 3 4 3
ФрозинонеЗавершен
Монца
0 - 0 0 0
Удинезе1 тайм
Интер
20:00
РомаНе начат
Наполи
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
17:30
Боруссия ДНе начат
Байер
19:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
2 - 3 2 3
ПСЖЗавершен
Лилль
0 - 0 0 0
Монако1 тайм
Мец
0 - 0 0 0
Гавр1 тайм
Монпелье
0 - 0 0 0
Тулуза1 тайм
Ренн
19:05
СтрасбурНе начат
Марсель
22:45
ЛионНе начат

Тренер "Сочи" Точилин – о поражении от "Пари НН": иногда результат бывает необъективным

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал поражение своей команды от нижегородского "Пари НН" (0:1) в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
— В футболе иногда результат бывает необъективным. Качеством игры я доволен. То, что не забили — сказалось на итоговом результате. Как первый незабитый пенальти повлиял на психологический настрой? Как показала игра, команда после этого еще прибавила. А второй — мы говорим, что в футболе не бывает удачи, неудач. Все закономерно, в этой игре нам не хватило удачи.

Сегодня, 29 октября 2023 года, в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч 13-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Пари НН" сыграл против "Сочи". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В их составе единственным мячом отличился Николай Калинский. Отметим, что во втором тайме подопечные Александра Точилина не реализовали два 11-метровых удара – пенальти не забили Ваня Дркушич и Кристиан Нобоа.

После 13-ти туров Российской Премьер-Лиги "Сочи" имеет на своем счету девять набранных баллов. Южане занимают последнее место в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"


Точилин Сочи Нижний Новгород
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится