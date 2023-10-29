— В футболе иногда результат бывает необъективным. Качеством игры я доволен. То, что не забили — сказалось на итоговом результате. Как первый незабитый пенальти повлиял на психологический настрой? Как показала игра, команда после этого еще прибавила. А второй — мы говорим, что в футболе не бывает удачи, неудач. Все закономерно, в этой игре нам не хватило удачи.
Сегодня, 29 октября 2023 года, в Нижнем Новгороде состоялся очередной матч 13-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Пари НН" сыграл против "Сочи". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В их составе единственным мячом отличился Николай Калинский. Отметим, что во втором тайме подопечные Александра Точилина не реализовали два 11-метровых удара – пенальти не забили Ваня Дркушич и Кристиан Нобоа.
После 13-ти туров Российской Премьер-Лиги "Сочи" имеет на своем счету девять набранных баллов. Южане занимают последнее место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Сочи" Точилин – о поражении от "Пари НН": иногда результат бывает необъективным
Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал поражение своей команды от нижегородского "Пари НН" (0:1) в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"