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Ахметов: "Зенит" — главный соперник "Краснодара", но этот матч не станет кульминацией сезона

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Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов не считает предстоящий матч с "Зенитом" кульминацией сезона.
Фото: Сергей Бобылев/?ТАСС
"Кульминацией первой части сезона станет матч с "Зенитом"? Нет. Еще много игр. "Зенит" — наш главный соперник, но за каждого соперника дают три очка", — сказал Ахметов.

1 ноября "Краснодар" ожидает Кубковый матч со "Спартаком". 5 ноября команда Владимира Ивича проведёт матч с "Крыльями Советов", идущими на третьем месте, а 11 ноября в гостях сыграют с "Зенитом", который идёт вторым.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Ахметов Краснодар Зенит
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