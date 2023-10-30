"Кульминацией первой части сезона станет матч с "Зенитом"? Нет. Еще много игр. "Зенит" — наш главный соперник, но за каждого соперника дают три очка", — сказал Ахметов.
1 ноября "Краснодар" ожидает Кубковый матч со "Спартаком". 5 ноября команда Владимира Ивича проведёт матч с "Крыльями Советов", идущими на третьем месте, а 11 ноября в гостях сыграют с "Зенитом", который идёт вторым.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Ахметов: "Зенит" — главный соперник "Краснодара", но этот матч не станет кульминацией сезона
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов не считает предстоящий матч с "Зенитом" кульминацией сезона.
Фото: Сергей Бобылев/?ТАСС