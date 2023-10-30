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Черчесов: я должен взять маленькую паузу в карьере и оглянуться

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что ему необходимо взять паузу в карьере перед работой в новом клубе.
Фото: Getty Images
– Я должен взять маленькую паузу, оглянуться, сделать выводы, проанализировать — и с новыми идеями сделать следующий шаг в карьере, — приводит слова Черчесова "Матч ТВ".

60-летний Станислав Черчесов в настоящее время находится без команды. Его последним клубом является венгерский "Ференцварош". "Зеленых орлов" он возглавлял с декабря 2021 года. Летом текущего года Станислав Саламович покинул стан "Ференцвароша". Отметим, что в сборной России Черчесов работал с января 2016 года по июль 2021.


Черчесов Сборная России Ференцварош
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