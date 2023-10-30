– Каждого тренера и каждую команду запоминают результатами и титулами. Тем более "Краснодар" не брал трофеев, а этого все хотят, в том числе и для Галицкого, для города. Так что лучше выиграть, играя не совсем красиво, чем красиво, но проиграть.
В настоящее время "Краснодар" имеет на своем счету 28 набранных баллов. После 13-ти туров Российской Премьер-Лиги подопечные Владимира Ивича занимают первое место в турнирной таблице. Отметим, что ранее южане никогда не становились чемпионами России по футболу.
В 14-м туре РПЛ "Краснодар" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Встреча пройдет 5 ноября.
Источник: "Чемпионат"
Ахметов – о стиле "Краснодара" при Ивиче: команду запоминают результатами и титулами
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов высказался о стиле игры "быков" при тренере Владимире Ивиче.
Фото: ФК "Краснодар"