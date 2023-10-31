– Попадет ли "Ростов" в топ-5? Сложный вопрос. Думаю, в первой восьмерке будем, а там уже многое зависит от нас. Если мы так же будем играть, если нам будет везти, как в прошлом сезоне, то возможно, – цитирует Уткина "РБ Спорт".
Команда Валерия Карпина после безвыигрышной серии из 7 матчей подряд в чемпионате России одержала 2 домашние победы подряд в последних турах РПЛ. 22 октября "Ростов" на своем поле разгромил грозненский "Ахмат" (3:0), а 28 октября "желто-синие" также в родных стенах минимально обыграли московский "Локомотив" (1:0).
После 13-ти сыгранных туров "Ростов" набрал 16 очков и поднялся на 9-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. В понедельник, 6 ноября, южане на выезде встретятся с "Оренбургом" в рамках 14-го тура чемпионата страны.
Полузащитник "Ростова" Уткин: думаю, мы будем в первой восьмерке в РПЛ-2023/24
Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин оценил турнирные перспективы команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ФК "Ростов"