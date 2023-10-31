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Кудряшов: "Спартак" же народная команда? Хотелось бы, чтобы там говорили хотя бы на русском

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Защитник воронежского "Факела" Федор Кудряшов рассказал, что его удивило в матче с московским "Спартаком" в 13-м туре чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Спартак"
– Удивительно, "Спартак" же народная команда? Когда я немного потолкался в первом тайме с Бонгондой, люди со скамейки выбегали и говорили на иностранном языке. Это меня немного удивило. На русском хотя бы говорили, хотелось бы этого. Привык, что в "Спартаке" говорят на русском языке.

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским "Факелом" и московским "Спартаком" состоялся 28 октября 2023 года. Он завершился победой "Факела" со счетом 2:0.

Отметим, что 36-летний Кудряшов ранее выступал в составе московского "Спартака". Он находился в системе красно-белых с 2005 по 2012 год. С лета текущего года защитник представляет цвета "Факела". Его действующий трудовой договор с клубом из Воронежа рассчитан до июня 2024 года.

Источник: "РБ Спорт"


Кудряшов Факел Спартак
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