– Удивительно, "Спартак" же народная команда? Когда я немного потолкался в первом тайме с Бонгондой, люди со скамейки выбегали и говорили на иностранном языке. Это меня немного удивило. На русском хотя бы говорили, хотелось бы этого. Привык, что в "Спартаке" говорят на русском языке.
Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским "Факелом" и московским "Спартаком" состоялся 28 октября 2023 года. Он завершился победой "Факела" со счетом 2:0.
Отметим, что 36-летний Кудряшов ранее выступал в составе московского "Спартака". Он находился в системе красно-белых с 2005 по 2012 год. С лета текущего года защитник представляет цвета "Факела". Его действующий трудовой договор с клубом из Воронежа рассчитан до июня 2024 года.
Источник: "РБ Спорт"
Кудряшов: "Спартак" же народная команда? Хотелось бы, чтобы там говорили хотя бы на русском
Защитник воронежского "Факела" Федор Кудряшов рассказал, что его удивило в матче с московским "Спартаком" в 13-м туре чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Спартак"