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Сергеев: "Зенит" давно не брал Кубок России. Все в команде хотят взять трофей в этом году

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Российский нападающий "Зенита" Иван Сергеев рассказал, что команда из Санкт-Петербурга хочет взять Кубок России в этом году.
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно, заждались уже, нужен Кубок. Вышли с первого места, ждем жеребьевку. Кубок давно не брали, все хотим это сделать, будем работать", — передает слова Сергеева Metaratings.ru.

Вчера, 31 октября, в матче Кубка России "Зенит" играл против "Крыльев Советов". Петербуржцы выиграли соперников с минимальным счетом 1:0. Мяч на 87-й минуте забил Иван Сергеев.

За 18 матчей в этом сезоне Сергеев сумел забить 9 мячей и отдать 3 голевые передачи.


Зенит Кубок России Сергеев
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