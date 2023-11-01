"Конечно, заждались уже, нужен Кубок. Вышли с первого места, ждем жеребьевку. Кубок давно не брали, все хотим это сделать, будем работать", — передает слова Сергеева Metaratings.ru.
Вчера, 31 октября, в матче Кубка России "Зенит" играл против "Крыльев Советов". Петербуржцы выиграли соперников с минимальным счетом 1:0. Мяч на 87-й минуте забил Иван Сергеев.
За 18 матчей в этом сезоне Сергеев сумел забить 9 мячей и отдать 3 голевые передачи.
Сергеев: "Зенит" давно не брал Кубок России. Все в команде хотят взять трофей в этом году
Российский нападающий "Зенита" Иван Сергеев рассказал, что команда из Санкт-Петербурга хочет взять Кубок России в этом году.
Фото: ФК "Зенит"