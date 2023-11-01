"Сыграть в Медиалиге? Конечно, нет. Меня даже в "Чисто Питер" не позвали", — приводит слова Аршавина "РБ Спорт".
Команду "Чисто Питер" возглавляет бывший одноклубник Аршавина Вячеслав Радимов.
Последним клубом для Андрея стал казахстанский "Кайрат". Вингер завершил карьеру в 2018 году.
Аршавин сыграл 75 матчей за сборную России. В них Андрей забил 17 мячей и отдал 20 голевых передач.
Аршавин: могу ли я сыграть в Медиалиге? Конечно, нет
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, может ли он сыграть в Медиалиге.
Фото: РБК Спорт