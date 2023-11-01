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Булыкин – об аресте Бугаева: печально, что бывшие футболисты выбирают такой путь

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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на задержание своего бывшего партнера по национальной команде Алексея Бугаева с партией наркотиков в Краснодаре.
Фото: ФК "Локомотив"
– Мы пересекались в сборной России, но я не был с ним близко знаком. Такие новости шокируют всю футбольную общественность. Печально, что бывшие футболисты выбирают такой путь. Надеюсь, полиция во всём разберется, – цитирует Булыкина RT.

1 ноября Telegram-канал "Baza" сообщил о том, что экс-защитник сборной России Алексей Бугаев был задержан в Краснодаре с почти 500 граммами наркотиков. Во время задержания 42-летний мастер спорта оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, за что дополнительно получил от суда семь суток ареста за административное правонарушение. Бугаеву грозит 20 лет лишения свободы по уголовному делу о покушении на сбыт в особо крупном размере.

Бугаев рассказал сотрудникам полиции, зачем он стал заниматься запрещенной деятельностью. У него появились финансовые проблемы после завершения игровой карьеры. После этого он накопил долги и собирался закрыть их за счет работы наркокурьером. Бугаев провел 7 матчей в майке сборной России, не отметившись результативными действиями.


Булыкин Локомотив Сборная России
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