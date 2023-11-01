– Новость о задержании Алексея меня потрясла. Леша всегда был очень порядочным и добросовестным человеком. Допускаю, что его могли действительно подставить в данной ситуации. У него и близко не было никаких историй с наркотиками на моей памяти. Однако он всегда был весьма доверчивым человеком и подверженным чужому влиянию. Может быть, таким образом ему предложили заработать, чтобы расплатиться с долгами, – цитирует Деменко RT.
1 ноября Telegram-канал "Baza" сообщил о том, что экс-защитник сборной России Алексей Бугаев был задержан в Краснодаре с почти 500 граммами наркотиков. Во время задержания 42-летний мастер спорта оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, за что дополнительно получил от суда семь суток ареста за административное правонарушение. Бугаеву грозит 20 лет лишения свободы по уголовному делу о покушении на сбыт в особо крупном размере.
Бугаев рассказал сотрудникам полиции, зачем он стал заниматься запрещенной деятельностью. У него появились финансовые проблемы после завершения игровой карьеры. После этого он накопил долги и собирался закрыть их за счет работы наркокурьером. Бугаев провел 7 матчей в майке сборной России, не отметившись результативными действиями.
Деменко – о задержании Бугаева: возможно, таким образом ему предложили заработать, чтобы расплатиться с долгами
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России Максим Деменко отреагировал на новость о задержании с наркотиками бывшего футболиста национальной команды Алексея Бугаева.
Фото: РФС