Московскому "Спартаку" предлагали вариант трансфера 24-летнего уругвайского центрального защитника Сантьяго Буэно, сообщают СМИ.
По данным источника, руководство испанской "Жироны" было согласно на переход Буэно к красно-белым за 10-11 миллионов евро, при этом сам игрок был готов перейти на зарплату около 1,5-2 миллионов евро. Сообщается, что в "Спартаке" решили отказаться от этого варианта.
В августе 2023 года футболист перешел в английский "Вулверхэмптон", сумма трансферной компенсации составила 12 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Сантьяго Буэно два матча во всех турнирах за взрослую команду "волков" и одна игра за молодежный состав.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартак" отказался от защитника, который в итоге перешел в "Вулверхэмптон"
По информации СМИ, в московский "Спартак" мог перейти из испанской "Жироны" уругвайский центральный защитник Сантьяго Буэно.
Фото: ФК "Вулверхэмптон"