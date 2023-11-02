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Metaratings: "Спартак" отказался от защитника, который в итоге перешел в "Вулверхэмптон"

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По информации СМИ, в московский "Спартак" мог перейти из испанской "Жироны" уругвайский центральный защитник Сантьяго Буэно.
Фото: ФК "Вулверхэмптон"
Московскому "Спартаку" предлагали вариант трансфера 24-летнего уругвайского центрального защитника Сантьяго Буэно, сообщают СМИ.

По данным источника, руководство испанской "Жироны" было согласно на переход Буэно к красно-белым за 10-11 миллионов евро, при этом сам игрок был готов перейти на зарплату около 1,5-2 миллионов евро. Сообщается, что в "Спартаке" решили отказаться от этого варианта.

В августе 2023 года футболист перешел в английский "Вулверхэмптон", сумма трансферной компенсации составила 12 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Сантьяго Буэно два матча во всех турнирах за взрослую команду "волков" и одна игра за молодежный состав.

Источник: Metaratings.ru


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