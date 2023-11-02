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Бородюк: сейчас в РПЛ максимум пять классных легионеров на всю лигу

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Экс-тренер сборной России Александр Бородюк высказался о текущем уровне Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Зенит"
- Есть тенденция к снижению. Можно вспомнить легионеров, которые были. Халк, Вагнер, Карвальо, Витсель, Думбия, Данни, Алекс - вы же понимаете, какие это были игроки. Приглашались очень сильные иностранцы, при этом с ними были классные российские футболисты. Мы выигрывали Кубок УЕФА, сборная здорово выступила в 2008 году. А сейчас у нас максимум пять классных легионеров на всю лигу. Остальные - среднего уровня, - цитирует Бородюка "Чемпионат".

Самым дорогим игроком-иностранцем Российской премьер-лиги по оценке футбольно-аналитического портала Transfermarkt является 26-летний бразильский полузащитник "Зенита" Вендел, оценочная стоимость которого составляет 24 миллиона евро. В топ-4 входят также бразильский полузащитник Клаудиньо (20 миллионов), его соотечественник левый защитник Дуглас Сантос (18 миллионов) и колумбийский опорный хавбек Вильмар Барриос (16 миллионов), все они также выступают за "Зенит". Пятым по стоимости иностранцем РПЛ является колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба (12 миллионов).


РПЛ Бородюк
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