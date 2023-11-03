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Игрок "Оренбурга" Гюрлюк: до моего переезда в Россию, мной реально интересовался "Манчестер Сити"

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Турецкий футболист "Оренбурга" Эмирджан Гюрлюк рассказал, что до переезда в российский клуб им интересовался "Манчестер Сити".
Фото: "Чемпионат"
"Перед моим переходом в "Оренбург" реально был интерес от "Манчестер Сити". Но я выбрал "Оренбург", потому что здесь у меня больше шансов играть", — передает слова Гюрлюка "Чемпионат".

Гюрлюк перешел в "Оренбург" минувшим летом за 1,2 млн. евро. За российскую команду турецкий футболист сыграл 13 матчей. В них 20-летний игрок забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Сейчас "Оренбург" идет на 14 месте в чемпионате России. У бело-синих 12 очков в 13 матчах.


Оренбург Манчестер Сити
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