Как сообщает источник, экс-полузащитники ЦСКА Милош Красич и Элвер Рахимич подтвердили свое участие в игре легенд "Локомотива" и армейского клуба. Также бывший футболист железнодорожников Родолфо, тоже сыграет в матче.
Игра легенд состоится 19 ноября. Уже подтверждено участие Юрия Жиркова, Дмитрия Кириченко, Олега Карнаухова, Евгения Алдонина и других.
Главными тренерами команд станут Юрий Семин и Валерий Газзаев.
Источник: Metaratings.ru.
Metaratings: экс-игроки РПЛ Красич, Рахимич и Родолфо примут участие в матче легенд "Локомотива" и ЦСКА
По сообщению источника, два бывших игрока ЦСКА Красич и Рахимич, а также экс-защитник "Локомотива" Родолфо сыграют в матче легенд московских клубов.
Фото: ТАСС