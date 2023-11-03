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Metaratings: экс-игроки РПЛ Красич, Рахимич и Родолфо примут участие в матче легенд "Локомотива" и ЦСКА

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По сообщению источника, два бывших игрока ЦСКА Красич и Рахимич, а также экс-защитник "Локомотива" Родолфо сыграют в матче легенд московских клубов.
Фото: ТАСС
Как сообщает источник, экс-полузащитники ЦСКА Милош Красич и Элвер Рахимич подтвердили свое участие в игре легенд "Локомотива" и армейского клуба. Также бывший футболист железнодорожников Родолфо, тоже сыграет в матче.

Игра легенд состоится 19 ноября. Уже подтверждено участие Юрия Жиркова, Дмитрия Кириченко, Олега Карнаухова, Евгения Алдонина и других.

Главными тренерами команд станут Юрий Семин и Валерий Газзаев.

Источник: Metaratings.ru.


Локомотив ЦСКА Красич Рахимич Родолфо
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