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Галямин: разве Куба - это хороший соперник для сборной России? Вы же сами понимаете уровень их футбола

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Экс-защитник московского ЦСКА Дмитрий Галямин высказался о предстоящем матче сборной России против Кубы.
Фото: Rusfootball.info
"Нет никаких эмоций, никаких ожиданий от этой игры. И разве это хороший соперник для сборной России? Вы же сами понимаете уровень кубинского футбола. Играть нужно с командами нашего уровня», — цитирует Галямина "СДЗД".

Ранее стало известно, что сборная России 20 ноября сыграет против Кубы. Встреча команд состоится в Волгограде на "Волгоград Арене".

Куба находится на 169-м месте в рейтинге ФИФА. Россия расположилась на 39-й строчке.

В октябре сборная России сыграла 2 матча. Первый закончился победой для команды Валерия Карпина со счетом в 1:0. Россияне играли против Камеруна. Вторая игра закончилась ничьей с Кенией 2:2.


Сборная России Сборная Кубы Галямин
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