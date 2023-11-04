"Матч сборной России против легионеров РПЛ? Я считаю, это нормально. Они могут сразу собрать всех легионеров, сыграть против них, а потом поехать и сыграть с Кубой", — сказал Гаджиев.
Напомним, 20 ноября сборная России проведёт свой единственный запланированный матч в этом месяце. Команда Валерия Карпина сыграет против сборной Кубы в Волгограде.
Вероятно, эта игра станет последней для сборной России в 2023 году.
Источник: Metaratings.
Гаджиев поддержал идею матча сборной России против легионеров РПЛ
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев согласился с идеей, что сборной России может провести товарищеский матч против легионеров РПЛ.
Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru