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Рыбчинский — о судействе Опейкиной: не заметил разницу по сравнению с мужчинами. Может, надо только быть пожестче

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский прокомментировал судейство Веры Опейкиной в матче Кубка России с "Рубином" (3:0).
Фото: РФС
"Я не заметил ничего плохого в ее судействе. Не особо заметил разницу [по сравнению с работой мужчин-арбитров]. Может быть, ей только надо быть чуть-чуть пожестче", — сказал Рыбчинский.

Отметим, что для Веры Опейкиной этот матч стал вторым, когда она работала на игре команд Российской Премьер-Лиги. Она одна из первых женщин-арбитров в России, которой доверяют матчи подобного уровня.

Источник: "РБ Спорт".


Рыбчинский Опейкина Локомотив
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