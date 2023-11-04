"Я не заметил ничего плохого в ее судействе. Не особо заметил разницу [по сравнению с работой мужчин-арбитров]. Может быть, ей только надо быть чуть-чуть пожестче", — сказал Рыбчинский.
Отметим, что для Веры Опейкиной этот матч стал вторым, когда она работала на игре команд Российской Премьер-Лиги. Она одна из первых женщин-арбитров в России, которой доверяют матчи подобного уровня.
Источник: "РБ Спорт".
Рыбчинский — о судействе Опейкиной: не заметил разницу по сравнению с мужчинами. Может, надо только быть пожестче
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Рыбчинский прокомментировал судейство Веры Опейкиной в матче Кубка России с "Рубином" (3:0).
Фото: РФС