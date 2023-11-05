"Ташуев — лучший тренер в РПЛ? Будем судить по окончанию сезона, но тот факт, что он уже один из лучших в истории "Факела", — 100%", — сказал Асхабадзе.
Ташуев начал сезон в качестве тренера "Ахмата", но был уволен в августе. Затем он занял вакантное место в "Факеле" после увольнения Вадима Евсеева и в последней игре обыграл свою бывшую команду со счётом 2:1.
Источник: "Чемпионат".
Асхабадзе: Ташуев уже один из лучших тренеров в истории "Факела"
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе высказался о наставнике команды Сергее Ташуеве.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»