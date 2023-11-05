"Из звёзд российского шоу-бизнеса хотел бы познакомиться с Григорием Лепсом. Очень нравится, выглядит как крутой парень, и как певец он хорош. И, конечно, знаю его песни!" — сказал Божович.
Черногорский специалист отметил, что также хотел бы познакомиться с актёром Константином Хабенским.
55-летний Божович долгое время работал в российских клубах. Последней его командой в России был тульский "Арсенал", который он тренировал с 2021 по 2022 год.
Источник: Sport24.
Божович: хотел бы познакомиться с Григорием Лепсом. Выглядит как крутой парень, и как певец хорош
Миодраг Божович признался, что хотел бы познакомиться с певцом Григорием Лепсом.
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков