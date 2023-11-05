"Локомотив" показывает более надежный футбол. Не скажу, что лучше, но у них нет таких перепадов. Поэтому "Спартаку" будет труднее, чем железнодорожникам", — сказал Гаджиев.
Матч между двумя московскими командами пройдёт сегодня, 5 ноября. Встреча начнётся в 19:30 мск на стадионе "РЖД Арена".
"Спартак" после 13 туров набрал 20 очков и идёт на седьмой строчке, "Локомотив", имеющий в своём активе такое же количество очков, идёт восьмым.
Источник: Vprognoze.
Гаджиев: "Локомотив" показывает более надежный футбол. "Спартаку" будет труднее
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем матче между "Локомотивом" и "Спартаком" в 14-м туре РПЛ.
Фото: Getty Images