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Гаджиев: "Локомотив" показывает более надежный футбол. "Спартаку" будет труднее

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Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем матче между "Локомотивом" и "Спартаком" в 14-м туре РПЛ.
Фото: Getty Images
"Локомотив" показывает более надежный футбол. Не скажу, что лучше, но у них нет таких перепадов. Поэтому "Спартаку" будет труднее, чем железнодорожникам", — сказал Гаджиев.

Матч между двумя московскими командами пройдёт сегодня, 5 ноября. Встреча начнётся в 19:30 мск на стадионе "РЖД Арена".

"Спартак" после 13 туров набрал 20 очков и идёт на седьмой строчке, "Локомотив", имеющий в своём активе такое же количество очков, идёт восьмым.

Источник: Vprognoze.


Гаджиев Динамо Мх Локомотив Спартак
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