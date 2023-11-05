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Кордоба: матч с "Крыльями" был сложный, но главное, что мы завоевали три очка

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Форвард "Краснодара" Джон Кордоба прокомментировал победу своей команды над самарскими "Крыльями Советов" (2:1) в 14 туре чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"
– Мне кажется, что это была очень хорошая команда, которая очень хорошо владеет мячом, умеет играть. Поэтому они на той позиции, на которой находятся. Матч был сложный, но главное, что мы завоевали три очка. Самое главное, что мы победили. Все негативное оставляем позади, думаем только позитивном.

5 ноября в Краснодаре завершился очередной матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный футбольный клуб "Краснодар" сыграл против самарских "Крыльев Советов". "Быки" одержали победу над "волжанами" со счетом 2:1. Отметим, что лучшим игроком минувшего поединка был признан нападающий Джон Кордоба, который записал на свой счет один забитый мяч.

Благодаря сегодняшнему результату "Краснодар" сумел заработать 31 очко и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"


Кордоба Краснодар Крылья Советов
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