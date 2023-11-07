– Почему не сыграл Нобоа? У него было небольшое микроповреждение. Он восстановился. Но лучше задать вопрос тренеру, — приводит слова Рубашко "СЭ".
Вчера в Сочи состоялся очередной матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный футбольный клуб "Сочи" встретился с московским "Динамо". Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счет – 3:3.
Напомним, в нынешнем розыгрыше РПЛ полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа принял участие в 10 матчах и забил три мяча.
Гендиректор "Сочи": почему Нобоа не сыграл с "Динамо"? У него было микроповреждение
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал о том, почему полузащитник команды Кристиан Нобоа пропустил матч 14-го тура РПЛ с московским "Динамо".
Фото: ФК "Сочи"