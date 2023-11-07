– Надеюсь, зимой Миранчук сможет найти себе другую команду в Европе и не будет думать о том, чтобы вернуться в РПЛ. Должна найтись команда, где Миранчук получит больше игрового времени. Может быть, он решит сменить чемпионат, что тоже может пойти на пользу. Но если Алексей вернется в РПЛ, то он совершит большую ошибку.
28-летний Алексей Миранчук является воспитанником московского "Локомотива". С 2020 года российский футболист выступает в составе итальянской "Аталанты". Его действующее соглашение с клубом из Бергамо рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в девять миллионов евро.
В нынешнем сезоне Алексей Миранчук принял участие в четырех матчах. Он не сумел отметиться баллами за результативность.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: если Миранчук вернется в РПЛ, то он совершит большую ошибку
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о будущем полузащитника итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука.
Фото: Getty Images