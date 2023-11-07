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Президент "Сочи" Ротенберг: в матче с "Динамо" команда проявила боевой дух

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Президент "Сочи" Борис Ротенберг поделился своим мнением о матче 14-го тура РПЛ с "Динамо" (3:3).
Фото: ФК "Сочи"
"Мы играли лучше, создали много моментов, сегодня бились. То, что отыгрались с 1:3, говорит о том, что игроки могут показывать характер, волевая команда. Проявили боевой дух, который нужен команде", — цитирует Ротенберга ТАСС.

6 ноября состоялся матч 14-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Динамо" (3:3). Голы южан оформили нападающий Никита Бурмистров, форвард Лука Джорджевич и защитник Ваня Дркушич.

После 14 туров РПЛ "Сочи" располагается на последнем месте. Южане набрали 10 очков.12 ноября сочинцы сыграют с "Рубином". Начало назначено на 19:00.

Сочи Ротенберг Б
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