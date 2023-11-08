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Аршавин: сборная России неинтересна

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин признался, что его не интересуют матчи национальной команды.
Фото: Getty Images
Сборная России неинтересна. Потому что матчи не несут спортивного значения. А игроков, которые там выступают, я знаю и по чемпионату России, – приводит слова Аршавина "СЭ".

Национальная команда России свой последний матч провела 16 октября в Турции. Тогда она сыграла вничью с Кенией (2:2). Свой следующий поединок подопечные Валерия Карпина проведут 20 ноября. Они в Волгограде встретятся с командой Кубы.

Напомним, что с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА сборная России отстранена от участия в международных турнирах.

Сборная России Аршавин
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