– Сборная России неинтересна. Потому что матчи не несут спортивного значения. А игроков, которые там выступают, я знаю и по чемпионату России, – приводит слова Аршавина "СЭ".
Национальная команда России свой последний матч провела 16 октября в Турции. Тогда она сыграла вничью с Кенией (2:2). Свой следующий поединок подопечные Валерия Карпина проведут 20 ноября. Они в Волгограде встретятся с командой Кубы.
Напомним, что с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
Аршавин: сборная России неинтересна
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин признался, что его не интересуют матчи национальной команды.
Фото: Getty Images